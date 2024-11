Gamberorosso.it - "Il rischio dei dazi Usa sul vino europeo è molto concreto". I timori del distributore Southern Wine & Spirits

Non lo nascondono le imprese italiane e neppure i grandi distributori dia stelle e strisce: l'aumento delle tariffe sui beni che dall'Europa entrano negli Stati Uniti appare quasi come acquisito. Il 47esimo presidente in pectore Donald Trump prenderà posto alla Casa Bianca il 20 gennaio prossimo. A quel punto, il mondo agroalimentare italiano, dal comparto vitivinicolo a quello caseario, saprà il proprio destino. Se, infatti, accadrà come nel 2019, ci sarà poco da fare: i prodotti agroalimentari europei negli Usa, prima e storica piazza per il Made in Italy e per la sua Dop economy (che vale 20 ben miliardi di euro), costeranno di più. L'Italia vitivinicola, dal 2019 in poi, si salvò più volte da un carosello che coinvolse soprattutto i prodotti alcolici di Francia e Spagna, a causa della nota disputa di natura aeronautica Boeing-Airbus.