Bergamonews.it - Bergamo ospita il Convegno Anils 2024: un’opportunità unica per gli insegnanti di lingue straniere

si prepara ad accogliere docenti da tutta Italia per il nuovoNazionale(Associazione Nazionale), il prossimo 22 e 23 novembre, all’Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi, in via Europa 27, a.Il, che lo scorso anno si è svolto a Matera, si tiene per la prima volta ae potràre fino a 200 persone nell’aula magna dell’Istituto scolastico cittadino.Incentrato sulla “Scrittura nell’apprendimento e insegnamento delle”, l’evento prevede l’intervento di esperti di linguistica, di didattica di variee di italiano L2 (lingua seconda) e promette un’esperienza didattica e culturale immersiva in un contesto stimolante e collaborativo.Il programma si concentra su alcuni dei temi più rilevanti per l’insegnamento linguistico oggi, tra cui le opportunità, le criticità e le sfide legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in chiave didattica.