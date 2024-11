Gaeta.it - Aeroitalia lancia nuovi voli da Roma a Brno: una novità per i viaggiatori cechi e italiani

Facebook WhatsAppTwitter, compagnia aerea in crescita, annuncia con entusiasmo il lancio di una nuova rotta che collegheràFiumicino alla città di, nella Repubblica Ceca. Questo servizio avrà inizio a marzo 2025 e prevede duesettimanali ogni giovedì e domenica. L’operativo sarà garantito da un aeromobile Boeing 737-800 Next Generation, che offre ai passeggeri comfort e affidabilità. Questo nuovo collegamento non solo amplia l’accesso ai viaggi tra Italia e Repubblica Ceca, ma rappresenta un passo significativo per, impegnata a diversificare la propria rete di operazioni internazionali.Dettagli della nuova rottaL’introduzione della rottaè frutto di un attento studio delle esigenze dei passeggeri, secondo quanto dichiarato da Krassimir Tanev, direttore commerciale di