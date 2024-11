Ilfattoquotidiano.it - Adriano racconta la sua vita in una favela in Brasile: “Sono il più grande spreco del calcio. Non ho mai superato la morte di mio padre”

“Il piùdelio. Mi piace quella parola,. Non solo per come suona, ma perchéossessionato dall’idea di sprecare la mia”. Questo è l’inizio della lunga e toccante lettera scritta dall’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale BrasilianaLeite Ribeiro. L’ex calciatore hato a cuore aperto il suo dramma umano in seguito alla diffusione di un video che lo ritraeva fra les brasiliane in apparente stato d’ebrezza. Le parole del brasilianostate pubblicate nella versione integrale sul sito web The Players Tribune. Il racconto, intitolato “Una lettera alla mia“, narra i particolari delladel calciatore a Vila Cruzeiro, oppresso dalladele dal peso di essere “una promessa non mantenuta”.“Bevo a giorni alterni, sì.