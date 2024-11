Primacampania.it - «Ti devo mandare in coma»: 26enne minacciata sui social dopo aver fatto arrestare i suoi rapinatori

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – A pochi giorni dall’inizio del processo che vede imputati i, una giovane napoletana di 26 anni è stata vittima di gravi minacce via. Il messaggio inquietante, “Tiin”, ha riacceso in lei paure mai del tutto superate e un senso di insicurezza che la accompagna dallo scorso anno, quando fu coinvolta in una rapina a mano armata.La vicenda risale al 23 novembre 2023, quando la giovane cadde in un inganno ordito da due ragazze conosciute a Roma. Le donne le chiesero un passaggio per raggiungere Napoli, ma una volta giunte a destinazione, lasi trovò di fronte a un uomo armato di pistola, con il volto coperto, che le puntò l’arma contro, costringendola a consegnare la sua borsa con dentro 5.000 euro in contanti.Il rapinatore, ignorando le due giovani complici presenti, si diede alla fuga subitoil colpo.