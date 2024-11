Iltempo.it - Legge di Bilancio, Romagnoli (commercialisti): "Bene emendamento Gusmeroli sul ruolo di revisori e sindaci"

Leggi su Iltempo.it

“L'sull'art. 112 di cui alla bozza delladi2025 va certamente incontro all'esigenza di coniugare il previsto potenziamento dei controlli in materia di contributi pubblici alle imprese, con il riconoscimento della centralità dell'attività dei professionisti – molti dei quali- a cui questa funzione è istituzionalmente demandata dall'Ordinamento”. Lo afferma Raffaella, presidente dell'Ordine dei dottorie degli esperti contabili di Latina, commentando l'iniziativa parlamentare sulla “Manovra”. “Anche la previsione dell'inserimento nella relazione annuale obbligatoria, in sostituzione di una relazione annuale specifica, dell'esito del controllo operato dal revisore, o in mancanza dal sindaco – aggiunge-, è certamente una forma di ottimizzazione che evita appesantimenti gestionali facendo rimanere inalterata la serietà e la qualità dei controlli”.