Hamilton, niente test Ferrari. La Mercedes non lo libera quest’anno (Autosport)

Lewisalla, ci siamo (ma non troppo). Come previsto da normativa, il pilota non potrà sedersi sulla monoposto del 2025 del Teamfino aiin Bahrein, per cui è stato trovato un espediente: il campioneerà la vettura del 2022 (F1-75), in modo tale da potersi abituare velocemente ed essere subito incisivo. «Non sono sicuro – ha detto Frederic Vasseur in proposito ad– cheabbia bisogno di molte ore per abituarsi alla. È un pilota sufficientemente esperto per essere veloce già nel primo giorno, o comunque molto in fretta. Faremo uno o due giorni di TPC, poi iin Bahrain e sono convinto che sarà abbastanza».soltanto rimandataScrive così il noto portale:“La prima apparizione di Lewisin Formula 1 per lasembra destinata a verificarsi con la vettura del 2022 all’inizio del prossimo anno, con un’apparizione neipost-stagione di Abu Dhabi ora esclusa.