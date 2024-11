Lopinionista.it - Gladiatore II, proiezioni speciali notturne: ecco dove [TRAILER]

Leggi su Lopinionista.it

Nella notte tra il 13 e 14 novembre ci saranno negli UCI Cinemasa Milano, Bologna, Roma e NapoliMILANO – Tra pochi giorni IlII arriverà al cinema, ma nelle multisale UCI Cinemas sarà possibile vivere l’epica lotta per la sopravvivenza del giovane Lucio Vero già a partire dalle 00:05 di giovedì 14 novembre. Le multisale UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Casoria (NA), UCI Luxe Maximo (RM) e UCI Porta di Roma (RM) hanno previsto uno spettacolo notturno per consentire ai più appassionati di essere i primi a vedere l’attesissimo nuovo kolossal Ridley Scott e ricevere, acquistando il biglietto online, uno dei sei character poster dedicati ai protagonisti del film o l’esclusivo artwork IMAX®, per chisse acquistare un biglietto per la visione in IMAX® presso UCI Porta di Roma.