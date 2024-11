Quotidiano.net - From Zero, esce il primo album dei Linkin Park senza Chester Bennington

Roma, 13 novembre 2024 – Ripartire dadimenticare ciò che si è stati. Non è banale l’obiettivo dei, una delle band più famose e amate del rock contemporaneo, che con l’risorge dalle proprie ceneri. Il disco, disponibile da venerdì 15 novembre, è ilprogetto in studio a essere pubblicato dopo la tragica scomparsa nel 2017 dell’indimenticato, voce, paroliere e anima della band. A guidare il gruppo ora è il fondatore Mike Shinoda, seconda voce, rapper e produttore, nonché spina dorsale della band, che ha scelto la classe 1986 Emily Armstrong come nuova voce al posto di. La ragazza è membro del gruppo rock alternative americano Dead Sara, acclamato dalla critica di genere. Per il suo stile vocale potente, graffiante e deciso Emily Armstrong è stata paragonata a Courtney Love, vedova Cobain e leader delle Hole.