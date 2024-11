Quotidiano.net - Chanel Banks, attrice di Gossip Girl, è scomparsa a Los Angeles. La famiglia: “Il marito non ci aiuta a trovarla”

Roma, 13 novembre 2024 – L’statunitense, parte del cast della celebre serie tv, èdal suo appartamento di Los: lo ha denunciato la sua, che continua a cercarla da due settimane. La cugina di, Danielle-Tori Singh, sta raccondando la vicenda sui social cercando aiuto e ha creato una raccolta fondi su GoFundMe. Sulla piattaforma, Singh spiega che l’36enne, che interpretava Sawyer Bennett nella famosa serie, non è più in contatto con i suoi cari dal 30 ottobre. Dopo le segnalazioni della, la polizia ha cercato di controllare quale fosse la situazione diil 7 e l’8 novembre, ma la giovane non è stata trovata nel suo appartamento di Playa Vista in nessuna delle due occasioni. Sigh ha riportato di essere volata dal Canada alla California con la zia per cercare la cuginae di essere riuscita ad entrare nell’appartamento della 36enne, dove ha scoperto che l’aveva lasciato l’auto nel garage e aveva lasciato solo il suo cane.