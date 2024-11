Ilrestodelcarlino.it - Battaglia legale sulla piscina del Grand Hotel

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

intra la società Gyf, legata aldi Riccione, e il Comune. La società ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento dell’amministrazione che inibisce l’utilizzo delladel complesso alberghiero risalente agli anni Ottanta. In precedenza era stata sempre l’amministrazione comunale a dare uno stop ai tuffi per valori del cloro non corrispondenti alle norme. La tegola era arrivata sul finire del mese di agosto, quando ormai la stagione era conclusa, limitando l’impatto che un simile atto avrebbe avuto sulle attività che si potevano svolgere ine nell’area circostante. Ma il provvedimento del Comune, spiega il professor Roberto Bonetti docente all’Università di Bologna eper la società Gyf, è "sproporzionato". Infatti l’inibizione all’utilizzo della lanon riguarda semplicemente il periodo estivo, ma l’intero anno, arrivando a chiedere opportuni provvedimenti per evitare che le persone si possano avvicinare allo specchio d’acqua, anche durante l’inverno.