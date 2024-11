Movieplayer.it - Yellowstone, Kevin Costner non aveva interesse nel vedere il suo personaggio dire addio alla serie

La star dello show creato da Taylor Sheridan non ha atteso con ansia l'uscita di scena di John Dutton.ha confessato di non avere particolarmente fretta dil'ultima apparizione del suonella. Le scene finali di John Dutton nellasono state trasmesse pochi giorni fa negli USA manon sembrava particolarmente interessato. Ospite del The Michael Smerconish Program, Coster ha confessato di non essersi per niente interessato riguardo ai suoi ultimi episodi nello show e non sapeva nemmeno quando sarebbero andati in onda. L'attore e regista sembra ormai slegato dcreazione di Taylor Sheridan e John Linson. Dis"Sarò completamente onesto" ha esordito"Non sapevo che andassero effettivamente in onda .