Sciopero vigili urbani Roma

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

diincroceranno le braccia per 24 ore, dalle 24 dell’11 novembre alle 24 del 12 novembre, in segno di protesta dopo il grave incidente avvenuto su via Tiburtina.Lo scorso 6 novembre, tre agenti impegnati nei rilievi di un sinistro stradale sono stati travolti da un’auto guidata da un carabiniere fuori servizio, risultato positivo all’alcoltest. Daniele Virgili, un giovane agente di 25 anni, ha riportato le ferite più gravi, perdendo una gamba e subendo la ricostruzione dell’altra.La protesta, che coinvolgerà tutti i turni, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza dei lavoratori e a chiedere maggiori tutele per gli agenti impegnati in servizi di pubblica utilità.Funweek.