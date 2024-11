Gaeta.it - Roma Capitale ospita un Job Day il 28 novembre: opportunità per chi cerca lavoro

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto lavorativo in continuo cambiamento,lancia un’iniziativa importante per collegare domanda e offerta di. Il 28, dai Centri Orientamento al, si svolgerà un “Job Day” dedicato a chi è indi occupazione, offrendo un’occasione unica per interagire con diverse aziende e scoprire nuoveprofessionali.Dettagli sull’eventoIl Job Day avrà luogo presso la residenza Valco San Paolo, localizzata in via della Vasca Navale 79, dalle 9:00 alle 14:00. Questo evento rappresenta un’importanteper i cittadinini, permettendo loro di confrontarsi direttamente con le aziende presenti e ottenere informazioni utili riguardo alle posizioni aperte. Le aziende partecipanti saranno a disposizione per presentare le proprie offerte e per interagire con le persone alla ridi, creando un ambiente dinamico di networking.