Gaeta.it - Pozzuoli: avviato il piano da 500 milioni per mettere in sicurezza le infrastrutture nel Campi Flegrei

Facebook WhatsAppTwitter Il ministro Nello Musumeci ha presentato oggi aun articolatodi intervento dedicato alladellenell’area dei. Con un investimento di quasi 500di euro, il progetto rappresenta una delle più significative operazioni di prevenzione strutturale mai realizzate in Italia, mirata a garantirenelle costruzioni pubbliche, da quelle viarie a edifici scolastici e portuali.ildiper leNel corso di un incontro che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali, il ministro ha illustrato le caratteristiche del programma che non solo si concentra sull’adeguamento delle strade, ma si estende anche a caserme e scuole. “L’intervento non si limita ai soli ambiti stradali,” ha dichiarato Musumeci, “ma si inserisce in un contesto di ampio respiro per garantire ladi tutta la popolazione.