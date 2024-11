Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 12 novembre: serenità interiore per i Pesci, famiglia al primo posto per il Cancro

Ecco l’diFox per122024, segno per segno, con previsioni aggiornate per amore, fortuna, lavoro e salute.Fox, come sempre, consiglia di leggere le previsioni con flessibilità, ricordando che l’astrologia è uno spunto di riflessione e non una sentenza. Il segno più fortunato della giornata di? Gli amici dell’Acquario!diFox, per122024, segno per segnoArieteCari Ariete,le stelle vi invitano alla riflessione. In amore, è il momento di fare un bilancio: chiedetevi cosa volete davvero dal vostro partner. Sul lavoro, la giornata scorre tranquilla, ma fate attenzione a non prendere decisioni impulsive. La salute richiede un po’ di relax: concedetevi del tempo per voi stessi.ToroCari Toro, la giornata si prospetta interessante per il dialogo.