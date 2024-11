Ilfattoquotidiano.it - Millennium, già preordinabile su Amazon e Mondadori il nuovo numero sui “predatori dell’arte”

È giàsue suildi, il mensile diretto da Peter Gomez, con la copertina su “I“, disponibile da sabato 16 novembre per l’acquisto nelle librerie fisiche e negli store online. L’inchiesta principale, firmata da Leonardo Bison e Thomas Mackinson, racconta fra l’altro quali sono i dieci capolavori rubati più ricercati d’Italia. Si va da Michelangelo a Leonardo, da Caravaggio a Modigliani, passando per Klimt e Cezanne.Ritrovarli non è facile anche perché, racconta il viceprocuratore di New York Matthew Bogdanos, ex marine oggi a capo del pool che dà la caccia ai reperti archeologici trafficati illecitamente, esistono degli “Stati canaglia” dove le opere rubate vengono “ripulite” senza troppi controlli: “Belgio, Francia, Svizzera e Germania.