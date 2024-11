Ilfattoquotidiano.it - “La direttiva Ue che impone di rafforzare la sicurezza informatica? Non ci sono i soldi. Ogni azienda dovrà spendere 200mila euro”

“Dall’oggi al domani, 40-50 mila aziende dovranno investire 200 milain due anni per la: le stime parlano chiaro”. Ici? “No, ma neppure le competenze ”. Michele Colajanni dirige il Corso di Perfezionamento in Cyber Security Management all’università di Bologna. Da 25 anni predica l’urgenza di uno scatto in avanti sulladigitale. Eppure è molto scettico sulla via indicata dallapea Nis 2, per consolidare le fortezze tecnologiche nel Vecchio Continente. La misura è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 138/2024, approvato il 4 settembre e pubblicato in Gazzetta il 2 ottobre: dal 16 dello scorso mese è entrata in vigore.Professor Colajanni, laNis 2 obbliga le organizzazioni a rafforzarsi: da decenni sostiene questa necessità.