Il vino tradizionale dei Paesi Baschi riscoperto grazie ad alcuni pionieri. La modernità del Txakoli de Álava

Ilè ilidentitario dei. Oggi declinato in tre denominazioni di origine che corrispondono alle tre province basche - Bizkaia, Gipuzkoa e- è da sempre la bevanda bevuta nei locali popolari e sulle tavole familiari. La produzione per autoconsumo era una pratica diffusa tra gli agricoltori, tanto che il nome, secondi fonti accreditate, starebbe a significare "fatto in casa". Negli archivi sono stati ritrovati documenti che attestano la coltivazione della vite nella Terra d'Ayala, già nel 964 e poi le fonti storiche raccontano di una tradizione che si è perpetuata nei secoli. Erano vini bianchi con un'acidità marcata, leggermente frizzanti, con una bassa gradazione alcolica (mediamente fra i 7 e i 9 gradi) che sono sempre stati, per certi versi, parte del folclore locale.