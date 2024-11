Il Foglio l’Anac e il Pnrr | 98 mila lavori bloccati su 162 mila

Leggi l'articolo completo su Open.online

Oggi è il giorno di Raffaele Fitto. Il candidato italiano alla vicepresidenza della Commissione Europea sarà in audizione davanti all’Europarlamento. Ma intanto il Recovery Plan che il ministro di Giorgia Meloni ha lasciato in Italia è in difficoltà. I dati delanticipati oggi da Ildicono che sulle gare d’appalto per gli investimenti tra 2023 e 2024 le procedure non completate sono oltre il 60%. Ovvero 98.033 su 162.480. Mentre la quota degli importi economici degli appalti non ancora affidati è il 45% del totale avviato (35,5 miliardi su 79,2). E quindi, a diciotto mesi dalla scadenza, un gran parte dei cantieri non è nemmeno partita.La prorogaLa situazione sembra irrecuperabile senza una proroga della scadenza di giugno 2026. L’Autorità Anticorruzione di Giuseppe Busia spiega che da questo perimetro sono esclusi gli affidamenti diretti senza gara.