Ilfattoquotidiano.it - Il “chinese job” della Camorra sui soldi della droga: 33 arresti tra Italia e Spagna. “Due asiatici avevano 800 mila euro nell’auto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Napoli – In cambio di una commissione del 2,4% a testa sulla somma complessiva, alcuni cinesi erano disponibili a ripulire il denaro. È uno dei capi di imputazione dell’ordinanza di arresto notificata stamane tra Napoli e laa 33 persone – 17 in carcere, 16 ai domiciliari – gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’essere composta da più di dieci persone.Sono 43 le persone indagate.armi e soprattutto favorivano il clan camorristico “Amato – Pagano”, i cosiddetti scissionisti, operante nel quartiere Scampia di Napoli, nei comuni di Melito di Napoli e Mugnano di Napoli e con base logistica in Gricignano d’Aversa (Caserta).Nell’indagine dei carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, con la collaborazioneDcsa e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinati dalla Dda di Napoli guidata da Nicola Gratteri, c’è il racconto di due organizzazioni criminali distinte tra loro che si riforniscono di cocaina ed erba inpresso lo stesso gruppo criminale guidato da Simone Bartiromo, latitante dall’anno scorso.