Ilfattoquotidiano.it - Gli Houthi annunciano di aver colpito “navi americane nel Mar Arabico. Anche la portaerei Lincoln”. Raid di Usa e Uk in Yemen

Glidellohanno dichiarato dibombardato enel mar, tra cui la. In una giornata dia guida statunitense e britannica, arriva, almeno stando alle parole del portavoce del gruppo alleato dell’Iran, Yahya Saree, la risposta dei combattentiiti nel corso di combattimenti durati oltre otto ore. La prima operazione ha preso di mira unaUsa nel Mar, con numerosi missili e droni, mentre nella seconda operazione sono stati presi di mira due cacciatorpediniere statunitensi nel Mar Rosso, ha affermato Saree citato dal Times of Israel.che nella giornata di mercoledì hanno registrato 10 morti tra i loro combattenti nei bombardamenti condotti da Usa e Uk, con i droni statunitensi che hannolanciamissili nella provincia di Al-Bayda, come riferito da una fonte militare del governoita all’agenzia cinese Xinhua.