Roma Gasparri | Preoccupato da questi incapaci americani spero se ne vadano

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Voglio vedere se verrà realizzato prima il Ponte sullo Stretto di Messina o lo Stadio della. Ne abbiamo viste di tutte i colori. Juric non doveva essere neanche accostato allaper il suo valore modesto. Sonodache sono alla guida della, che hanno speso male una barca di soldi. Hummels doveva essere un fenomeno planetario e non ha mai giocato. De Rossi è stato usato come specchietto per le allodole e cacciato come capro espiatorio.chevendano e se ne, hanno dimostratotà e disamore per la città”. Lo ha detto il senatore Maurizionella puntata n.740 de ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.: “dase ne” SportFace.