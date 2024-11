Ilgiorno.it - Nuovi alberi in arrivo: "Ringraziamo i volontari"

Piantumazione partecipata con donatori edell’associazione no profit Selva Urbana in corso Europa 83, vicino al torrente Lura. Altri 320a pronto effetto in 20 aree verdi tra scuole, parchi e giardini che verranno messi a dimora dal Comune. E poi ci sono i progetti dell’associazione Bosco Gentile che sta realizzando un bosco in via Ospiate con 170e 800 violette. Dopo l’abbattimento di 450 piante danneggiate da età, malattie e siccità delle estati 2022 e 2023, in città è iniziata una vera e propria "forestazione urbana" per sostituire le piante abbattute. In collaborazione con Selva Urbana sono stati piantati altri 100nell’area riqualificata a bosco in corso Europa 83A, in aggiunta ai 100già piantati nel 2023. "Rinnoviamo i nostri ringraziamenti al Comune di Rho che continua a prestare massima attenzione alle tematiche ambientali e ai donatori W Executive che sono al nostro fianco per il terzo anno di seguito contribuendo a rendere la città sempre più verde", dichiara Davide Cazzaniga, presidente di Selva Urbana.