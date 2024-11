Quotidiano.net - Mirella Gregori, Bruzzone: “Morta il giorno stesso della scomparsa”. Cosa non torna dell’ultimo quarto d’ora

Roma, 11 novembre 2024 -è andata via spontaneamente da casa per un appuntamento ‘segreto’ e poi è stata uccisa, lo, sabato 7 maggio 1983. Ne è convinta la criminologa Robertache documenta l’ipotesi nel libro dedicato a uno dei più grandi gialli d’Italia, la15enne romana (, viaggio in un’indagine imperfetta, studio e analisi degli atti), scritto con Roberta Catania, Margherita di Biagio e Laura Genovesi (Mursia editore). “Gli errori delle indagini” Dottoressa, nelle conclusioni del libro scrivete: non ci sono delitti imperfetti ma indagini imperfette. Quali sono gli errori più gravi commessi in questa storia? “Fondamentalmente il fatto di avere sottovalutato dall’inizio la. Non c’è un’attività investigativa intensa nel momento iniziale che è anche la fase cruciale.