Secoloditalia.it - Giallo sulla telefonata tra Trump e Putin, Mosca: “Pura invenzione”. E anche Kiev smentisce

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

intercorsa tra Donalde Vladimirall’indomani dell’elezione del tycoon alla Casa Bianca. A darne notizia è stato il Washington Post, con una certa di dovizia di particolari, compreso il fatto che l’Ucraina fosse stata avvisata e non avesse avuto nulla da obiettare. Tanto daquanto da, però, sono arrivate smentite.: “Latra”“Questa notizia è una. Si tratta di informazioni false”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, aggiungendo che “non ci sono ancora piani specifici per i contatti tra”. “Quindi – ha concluso Peskov, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass – non c’è ancora nulla da aggiungere”. Poco prima il ministero degli Esteri ucraino aveva smentito chefosse stata informata della, dando di fatto il suo benestare.