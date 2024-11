Sport.quotidiano.net - Coach Benedetto: "In questo campionato tante avversarie rognose». "Ci stiamo adeguando al nuovo assetto»

Tutto facile per l’Adamant contro una non irresistibile Trieste, ma l’imporera tornare ai due punti per cancellare la brutta sconfitta di Padova. Ferrara ha portato sei uomini in doppia cifra, ha raccolto 20 rimbalzi in più degli avversari ed è sempre stata in controllo:tiene però i piedi per terra. "Siamo stati più efficaci nei secondi venti minuti – la sua analisi –, dobbiamo capire cheè unstrano, come vado dicendo ormai da tempo. Siamo una squadra che deve ancora prendere confidenza col, perché Chessari ha caratteristiche diverse da Ballabio ed è lontano dalla condizione fisica migliore: lofacendo giocare tanto, abbiamo necessità che ritrovi il ritmo partita e sicuramente ci darà tanto, come già sta facendo. Abbiamo costruito una squadra che potesse sopperire alle mancanze dello scorso anno, soprattutto a rimbalzo, e oggi ne abbiamo avuto la riprova.