Ilgiorno.it - Allarme bomba al tribunale: cosa è successo a Bergamo

– Sono le 9,30 quando un funzionario civile che lavora al terzo piano deldi, in via Borfuro, riceve la una telefonata anonima che comunicava la presenza nell’edificio di una. Un ordigno pronto a esplodere. Nessuna rivendicazione. Le guardie di sicurezza delhanno fatto evacuare immediatamente l’edificio. In pochi minuti tutte le aule sono state fatte sgomberare. Le udienze che erano in corso sono state immediatamente sospese. Il personale tutto, vale a dire magistrati, avvocati e imputati sono usciti all’esterno dell’edificio. L’area, che si trova in una zona centrale della città, è stata interdetta al passaggio in via Borfuro, all’incrocio con via Sant’Alessandro e via Piccinini dalle forze dell’ordine. In beve sul posto sono arrivati pattuglie dei carabinieri, Polizia locale, Guardia di finanza, vigili del fuoco, personale del 118 con le ambulanze.