Lanazione.it - Aggressione in centro "Picchiato a sangue"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Un altro sabato sera in piazza Dante e un altro adolescente – è un 18enne - bersaglio di una nuovada parte di una banda che alcuni giovanissimi frequentatori chiamano ‘i macedoni’, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. La violenza dell’altra sera, secondo i racconti di alcuni testimoni, ripropone, per dinamica e per motivazione, il cliché di quella avvenuta la settimana scorsa, quando cioè un 15enne che chiacchierava con due amici seduto su una panchina era stato ferocemente preso a calci e pugni. Il pestaggio era stato interrotto dall’intervento di un genitore che, arrivato in piazza per riportare la propria figlia a casa, aveva assistito alla scena e si era fatto avanti nella mischia per salvare il ragazzino, costringendo poi alla fuga i violenti. Se in quella occasione il 15enne se l’era cavata con tre giorni di prognosi, lesioni a viso, collo e schiena e un forte stato di choc e paura (la famiglia ha sporto denuncia), il 17enne ora vittima di questa nuova prepotenza ne porterà i segni per più tempo.