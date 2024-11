Secoloditalia.it - La leader delle toghe rosse “abbraccia” Landini e “prevede” nuove sentenze blocca-rimpatri

“Non ho nessuna intenzione di andare allo scontro con il governo, è il governo che vuole fare uno scontro con me e io voglio sottrarmi. C’è stata una personalizzazione insopportabile. Ci sono dei giudici che cercano di fare il loro lavoro e c’è stato un pronunciamento unanime di tutte le comunità dei giuristi, dall’Unionecamere penali alle associazioni dei professori di diritto dell’Unione europea: tutti hanno sostenuto che sulla supremazia del diritto europeo non ci si può fare nulla”. La presidente di Magistratura democratica Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma, a margine del convegno della corrente più orientata a sinistra della magistratura italiana, fa la vittima ma “” una nuova fase di braccio di ferro tra giudici e governo. E sempre sul tema dei migranti e deida far passare attraverso il centro di smistamento in Albania.