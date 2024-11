Notizie.com - Juric Esonerato: Disastro annunciato con il Bologna, arriva la conferma!

La notizia è praticamente ufficiale: Ivanha diretto per la sua ultima volta la Roma.Lata proprio da Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, che hala decisione della società. La prestazione della squadra giallorossa contro ilche ha preso 3 gol in casa, caratterizzato da una prestazione deludente, sconclusionata e priva di mordente, sembra aver definitivamente segnato il destino dell’allenatore croato, che non è riuscito a invertire la rotta e a risollevare una squadra sempre più in crisi.Bye Bye, esonero in vista – Notizie.comMancini in pole position come nuovo tecnicoNon solo l’esonero di, ma anche il nome del suo sostituto sembrerebbe ormai deciso. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, sarà Roberto Mancini a prendere le redini della Roma.