Inter-Napoli 1-1 Calhanoglu croce e delizia | sorpasso rimandato

Termina sul punteggio di 1-1, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1.TROPPI SPRECHI – Tante le occasioni al rientro in campo per l’che, come già accaduto anche nelle partite scorse di campionato, sprecano troppo. Al 49? ripartenza perfetta, Dumfries trova un cross basso perfetto per Lautaro Martinez che, da solo davanti a Meret, sbaglia il controllo e si mangia un gol fatto. Al 52? altra occasione: sinistro preciso di Dimarco dagli sviluppi di calcio d’angolo e palla che si stampa sul palo prima di uscire. Gara abbastanza tranquilla, poi, fino al 68? con una terza occasione importante per i nerazzurri, quando Thuram di testa prolunga sulla sinistra per Dimarco che con un gran diagonale trova la parata di Meret a salvare il risultato.