Agi.it - Duro attacco del New York Post, la fontana di Trevi sostituita da una orrenda piscina

AGI - "Ladidi Romada un'comunale'. E l'amministrazione intende far pagare l'ingresso". Va giùil Newcontro l'amministrazione comunale di Roma per aver parzialmente chiuso ai turisti ladiper un intervento di manutenzione straordinaria che durerà fino a dicembre. "I turisti che si recavano alladidi Roma nella speranza di poter lanciare le tradizionali monetine, si tengano pronti: l'amato sito storico è stato chiuso per lavori - scrive il giornale - per il momento, i visitatori inconsapevoli troveranno l'antico specchio d'acqua - che secondo l'amministrazione comunale incassa di solito più di 3.200 dollari al giorno - sostituito da un utilitaristico pozzo dei desideri temporaneo che, secondo un critico, offre tutto il fascino di una 'comunale'".