Ilgiorno.it - Case popolari, giovani, turismo: "Trezzo ferma da anni: ora la svolta"

La città cambia faccia, dal nuovo centro, alla ristrutturazione delle, al"con più fruizione": parola d’ordine "rispondere a bisogni inevasi e creare servizi attesi da troppo tempo", le linee programmatiche del sindaco Diego Torri per il quinquennio passano in aula e perda" scatta "il tempo del lavoro e del coraggio". Si comincerà dai ragazzi con un investimento di 800mila euro in due tranche "per riaprire la sede in via Mazzini, accanto al Live, chiusa 36 mesi fa - spiega il primo cittadino -. Purtroppo, il sopralluogo per verificare lo stato dell’arte ci ha restituito una fotografia impietosa: l’incuria ha fatto parecchi d, la ristrutturazione sarà pesante e poi c’è da rimettere in piedi l’offerta. Una città come la nostra non può lasciare gli under 30 senza opportunità".