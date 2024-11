Ilgiorno.it - Blitz nella chiesa di San Marco, sputi sull'altare e botte ai poliziotti: arrestato

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 10 novembre 2024 – Ildi San. Glie gli spintoni al sagrestano. Poi l'aggressione ai, uno dei quali dimesso dall'ospedale con una mano ingessata e 30 giorni di prognosi. La mattinata di follia di un cinquantaduenne italiano, visibilmente ubriaco, è terminata nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa della direttissima in cui verrà processato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A Brera La ricostruzione della vicenda ci porta alle 8.30 di sabato 9 novembre all'interno delladi San, a Brera. Lì il cinquantaduenne, completamente fuori di sé, ha fatto irruzione, dirigendosi a passo spedito verso l', bersagliato dagli. Poi l'uomo se l'è presa col sagrestano, che gli si era avvicinato per capire cosa stesse succedendo.