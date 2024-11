Volley maschile Superlega | Milano piega Grottazzolina in quattro set

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

batte inset, in una partita finita 3-1 (25-18, 25-20, 25-27, 25-19). Il match, valido per la settima giornata del campionato di2024/2025, regala momenti di emozione, con la squadra ospite che riesce ad allungare l’incontro di un set quando la partita sembrava essere già chiusa. Ora i milanesi si preparano per la sfida contro Padova, mentreincontrerà Perugia.2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATEL’incontro si apre con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre.ottiene il vantaggio dopo le azioni iniziali, riuscendo a mantenersi avanti grazie all’ottimo servizio e alla funzionalità del muro. I milanesi sfruttano la difficoltà diin fase di ricezione, riuscendo a chiudere il primo set avanti per 25-18, dopo poco meno di mezz’ora in campo.