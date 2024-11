Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per la chiesa dell’Olmo. Cena di solidarietà per il restauro

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Buona la partecipazione alladiorganizzata dal Lions Club Portomaggiore-San Giorgio e le sezioni Bersaglieri Anb e carabinieri in congedo di Portomaggiore, ospitata ieri sera negli ampi spazi del Centro, in via Carlo Eppi: il ricavato andrà alladiper ripristinare il santuario della Beata Vergine, danneggiata da una banda di ladri nel gennaio di quest’anno. Attorno alla tavola c’erano circa 150 persone. "Come Lions avevamo organizzato un’altra iniziativa per il santuario– ricorda il presidente del circolo portuense del Lions, Greta Bruni – avevamo raccolto complessivamente 1.400 euro, che abbiamo destinato aldel portale. Vista la riuscita dell’iniziativa, don Ugo ci aveva chiesto di organizzare una seconda, coinvolgendo altri soggetti del volontariato e l’abbiamo fatto volentieri".