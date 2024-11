Ilfoglio.it - La testimonianza di un tifoso israeliano ad Amsterdam: "Avevano coltelli, mazze e ci inseguivano in gruppo"

"La serata è iniziata bene, c'era una buona atmosfera e buoni amici. L'Ajax ci ha accolto molto bene, abbiamo perso la partita ma non importa", racconta al Foglio Ofek Ziv, undi 27 anni che giovedì sera si trovava adper vedere la partita del Maccabi. "Eravamo in metropolitana per raggiungere la stazione centrale, che è vicino a piazza Dam, dove l'attacco è cominciato. Già nella metro abbiamo saputo che alcuni nostri amici erano stati attaccati da undi terroristi, ragazzi musulmani con delle maschere, indossavano felpe nere ed erano incappucciati,il volto coperto, gli si vedevano solo gli occhi.o qualcosa del genere. Non sapevamo cosa aspettarci uscendo dalla metro ma non potevamo fare nulla, non potevamo fermare il treno", dice Ofek, che dopo i disordini è tornato in Israele con uno dei voli speciali organizzati dal governo per riportare tutti i cittadini a casa.