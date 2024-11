Liberoquotidiano.it - Forum internazionale del Turismo, Santanchè firma “patto per il turismo” con protagonisti settore

Il ministro delDaniela, ENIT, gli assessori regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e i rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, a conclusione deldelche si è tenuto a Firenze, hannoto il “per il”. Si tratta di un accordo volto a tracciare un percorso comune per accelerare il piano di crescita delitaliano, articolato in dieci punti strategici (Centralità, Accessibilità, Formazione, Sostenibilità, Intelligenza Artificiale, Pianificazione e Sviluppo, Qualità, Governance, Accelerazione Processi, Unicità) con l'obiettivo di promuovere azioni condivise, al fine di migliorare la competitività della Nazione nel contesto turistico nazionale e, promuovendo undi qualità che sia fonte di crescita economica per tutte le comunità coinvolte.