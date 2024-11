Ilrestodelcarlino.it - De Pascale in tour elettorale in Romagna, incontro a sorpresa col ministro Giorgetti

Bologna, 9 novembre 2024 –inaspettato durante ilindi Michele de. Il candidato di centrosinistra alle elezioni Regionali del 17 e 18 novembre ha, infatti, incrociato alla fiera di San Martino a Santarcangelo diildell'Economia della Lega Giancarlo. Leggi anche: Regionali, cosa chiedono le città dell'Emiliaal futuro governatore "Il candidato della Regione non so, ma il sindaco di Ravenna è in gamba.", ha scherzato de, lasciandogli anche un suo volantino. Presente alla fiera anche il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini, ma per pochi minuti l'con l'aspirante governatore non c'è stato. Il sindaco di Ravenna ha poi fatto tappa a Rimini dove si è fermato per un saluto con Nicola Fratoianni, leader di Avs, mentre in serata è atteso all'arena Francesca da Rimini con Elly Schlein.