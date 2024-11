Gaeta.it - Benefici degli sport invernali sul benessere

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Aumenta la passione per gli: numeri, nutrienti eper la saluteNel 2022, l’Italia ha registrato un significativo incremento nel numero di praticantiivi, coinvolgendo oltre 19 milioni di persone in attivitàive, siano esse continuative o sporadiche. Secondo il rapporto “Gli Italiani e lo2023”, un terzo della popolazione con più di tre anni partecipa attivamente a questi eventi. Le discipline, in particolare, stanno guadagnando popolarità, attirando più di 4 milioni di italiani. Questi dati evidenziano la vitalità dello, nonostante le temperature fredde.Praticareall’aperto nei mesipresenta molteplici vantaggi, sia per il corpo che per la mente. Secondo Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di Roma, è fondamentale sfruttare la luce solare, particolarmente scarsa in questa stagione, per migliorare ilgenerale.