Asmodee 2024 le novità del mese di Novembre

– In questa news andiamo a presentare ledella casa editrice emiliana previste per ildi– SUPERSTORE 3000Data di uscita: 1°In Superstore 3000 i giocatori sono aspiranti ingegneri che competono per costruire il centro commerciale più straordinario di sempre!Perché limitarsi a fare acquisti quando è possibile costruire il proprio centro commerciale? Durante il proprio turno, i giocatori svolgono un’azione: aggiungono un nuovo negozio al proprio centro commerciale oppure guadagnano denaro!Dovranno attrarre una galassia di clienti e cercheranno il maggior numero possibile di obiettivi per costruire fantastiche attrazioni!Semplice, strategico e spettacolare!Da 2-4 giocatoriDurata media di una partita: 30-45’Età suggerita: da 10 anni in suGenere: Light GamePrezzo di vendita consigliato: 39,99 €Studio: Space CowboysAutore: Rodrigo RegoIllustrazioni: Ryan GoldsberrySTAR WARS: UNLIMITED – IL CREPUSCOLO DELLA REPUBBLICAData di uscita: 8Una galassia di illimitate possibilità attende i giocatori di Star Wars™: Unlimited!In questo gioco di carte collezionabili dal ritmo serrato e facile da imparare, due avversari si affronteranno in emozionanti battaglie testa a testa piene dei più famosi personaggi dell’universo di Star Wars.