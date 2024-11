Anteprima24.it - Arte sanitaria e globalizzazione: premi per l’Abate Guariglia e Limone

Tempo di lettura: 2 minutiNella splendida cornice della Sala degli Arazzi del Palazzo Abbaziale di Loreto, l’Accademia di Storiadi Roma ha conferito un importante riconoscimento a due illustri personalità che hanno contribuito in modo significativo all’evoluzione del pensiero sanitario in una prospettiva interdisciplinare e olistica.Durante la cerimonia, presieduta dal Prof. Giovanni Iacovelli, Presidente dell’Accademia di Storiadi Roma, sono statiati l’ Abate di Montevergine (AV) – Padre Abate Riccardo Lucae il Prof. Antonio– Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e divulgatore scientifico, per i loro contributi innovativi nel campo della protezione, promozione e tutela della salute individuale e di comunità.