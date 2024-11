Justcalcio.com - Tuttosport – Del Piero, 50 anni e il futuro Juve: come stanno le cose

Dele ilallaMa ci sarà mai? Finora non si è mai aperto uno spiraglio per il suo ingresso in società. E, anzi, la recente assunzione di Giorgio Chiellini è sembrato quasi un segnale contrario. Non che uno escluda l'altro, ma al momento di scegliere una bandiera, la proprietà e la dirigenza bianconera si sono orientate su un profilo diverso, con una preparazione manageriale più spiccata e un percorso di studi. Insomma, la dirigenza di questantus, al momento, non cerca grandi ex, ma grandi manager. Certo, se inperò cercasse una figura carismatica che possa portare la suantinità e la sua esperienza bianconera, Delsarebbe il massimo. E lui, lo ha detto, sarebbe sempre pronto a dire sì.