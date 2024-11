Gaeta.it - Trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia: sciopero di 24 ore con adesione oltre il 90%

Facebook WhatsAppTwitter Il settore delinha subito un forte impatto a causa di unodi 24 ore, la cuiha superato il 90%. Questa mobilitazione, convocata in modo unitario da diverse sigle sindacali, ha comportato notevoli disagi per i cittadini. Le rivendicazioni dei lavoratori includono il rinnovo del contratto nazionale, riforme significative del settore e un miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.Dettagli delloL’iniziativa di protesta ha visto una partecipazione massiccia, con la Filt Cgil Fvg che stima un’del 93% nel servizio di Trieste Trasporti. Anche le altre aziende hanno registrato affluenze rilevanti. In particolare, dal deposito Arriva di Udine è emerso che «non è uscito quasi nessun mezzo», con il servizio urbano che ha segnato un’addirittura del 99%.