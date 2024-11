Portogallo Martinez | Tavares in grande forma giocatore interessante

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il tecnico delRobertoha parlato, in conferenza stampa, a una settimana dalla prima delle due sfide (Polonia ore 20.45) che chiuderanno la fase a gironi di Nations League: “Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere senza subire gol e provare a mettere in mostra il nostro gioco. Vogliamo continuare a fare bene, sulla scia delle soste di settembre e ottobre. Avere tanti giocatori è unvantaggio perché mi permette di gestire le energie e la fatica. Vogliamo ottenere sei punti tra Polonia e Croazia”.Su Nuno: “Nuno ha un fisico importante e sta dimostrando di essere undilivello. È in una condizione super ed è unmolto”.in” SportFace.