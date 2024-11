Thesocialpost.it - Madonna, sfogo choc contro Trump: “Criminale e stupratore”

La pop starnon ha nascosto la sua indignazione per l’elezione di Donalda Presidente degli Stati Uniti, e lo ha fatto sapere sui suoi profili social con parole forti e un’immagine provocatoria. Attraverso le sue storie Instagram, la cantante ha condiviso una foto di una torta decorata con la scritta “Fuck“, accompagnata da un commento diretto: “Ieri sera mi sono riempita la faccia con questa torta“.L’accusa ae ai suoi elettoriManon si è fermata qui. In un lungo, ha espresso tutto il suo disappunto per la scelta degli americani, definendo“uncondannato, uno, un bigotto“. La pop star si è chiesta pubblicamente come sia possibile che una figuraversa comepossa essere stata eletta con la giustificazione di portare benefici economici al Paese.