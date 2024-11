Lanotiziagiornale.it - Lo sciopero dei trasporti ferma l’Italia. E Salvini minaccia: “Sarà l’ultimo”

Lavoratori che quasi al 100% aderiscono allo. Città paralizzate. Un ministro, Matteo, che mette in discussione il diritto di. Un altro sindacato, la Cisl, che rompe il fronte e va a parlare col Governo, proprio durante la manifestazione nazionale. È l’estrema sintesi di quanto accaduto ieri durante lonazionale del Trasporto pubblico locale. Che è stato un successo.Filt-Cgil: “Adesione allodel 90%, con punte del 100%”“Loha avuto una grande riuscita in tutte le città, grandi e piccole, con una adesione media del 90% con punte fino al 100%, nonostante i tentativi delle aziende di mettere in discussione a Roma e Milano, la possibilità, prevista dalla legge, di scioperare con le prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia”, ha dichiarato ieri il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio.