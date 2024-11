Quotidiano.net - La Ue e Trump. Il primo test è il voto su Fitto

Ilbanco di prova per l’Europa dopo la rielezione di Donaldsarà tra pochi giorni: il 12 novembre saranno sentiti e valutati i sei candidati alla vicepresidenza esecutiva della commissione, tra i quali Raffaele. Sarà l’occasione per misurare la temperatura della maggioranza di Ursula II che dovrà confrontarsi con la Casa Bianca sul crocevia tra guerre ed economia.manterrà le promesse sui dazi se lo riterrà utile per l’America: tariffe universali al 60% per i prodotto cinesi, tra il 10 e il 20% sulle altre importazioni. Misure che in Europa colpirebbero i maggiori esportatori negli States: Germania e Italia.ha definito i dazi "la più grande cosa mai inventata", lo chiamano Tariff Man. Nel 2018 impose il 25% sull’import di acciaio e il 10% sull’alluminio. L’Europa rispose colpendo il bourbon e il succo d’arancia.