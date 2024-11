Tvplay.it - “Ha la pancia piena”: Inter, la sentenza inappellabile di Trevisani sul big

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

L’ha subito qualche gol di troppo in questi primi mesi della stagione e secondo Riccardoc’è un big che ‘ha la’: ecco di chi si trattaL’ha vinto contro l’Arsenal un match importantissimo di Champions League salendo a 10 punti in classifica. La squadra di Simone Inzaghi vuole puntare alla qualificazione diretta finendo nei primi otto posti. Ha altre quattro partite a disposizione per centrare quest’obiettivo.“Ha la”:, ladisul big (LaPresse) Tvplay.itNel frattempo, però, è anche tempo di campionato. E infatti l’domenica sfiderà il Napoli in una partita che decreterà chi sarà al primo posto durante tutta la sosta di novembre. Inzaghi, dopo aver perso il derby con il Milan e aver pareggiato 4-4 con la Juventus da situazione di doppio vantaggio, non vuole fallire un altro scontro diretto.